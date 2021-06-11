Собянин призвал вакцинироваться работников сферы услуг
Сотрудники московских предприятий торговли, общественного питания и услуг должны сделать прививку от коронавируса, чтобы избежать ввода ограничений. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Мэр отметил, что сильнее всех рискуют сотрудники торговых и развлекательных центров, сферы услуг, предприятий общепита. По мнению Собянина, работникам этих сфер необходимо "бегом" вакцинироваться. Столичный мэр подчеркнул, что они не только могут заразиться сами себя, но и подвергнуть риска клиентам, которым они оказывают услуги.
Глава города также призвал к ответственности руководителей подобных предприятий. По словам Собянина, они "первыми пострадают, если будут какие-то ограничения". При этом мэр напомнил, что вводить локдаун власти столицы не хотят, однако добавил, что эпидемическая ситуация в Москве остается напряженной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru