В Москве студентов начали отправлять на удаленку

Российские студенты отправляются на удаленное обучение. Соответствующее решение принято в Университете Плеханова, студенты которого будут на удаленке до конца октября, и МАРХИ, сообщает ТАСС.

В Минобрнауки не исключили возвращение вузов на удаленное обучение из-за COVID-19

«Перешли заочники и очно-заочники», — уточнил представитель Университета Плеханова.

При этом известно, что бакалавры, которые учатся на очном отделении, сохранят традиционный режим учебы, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что МАРХИ отправил студентов на удаленное обучение на неопределенный период.

Ранее НСН писала о том, что Столичная система образования может вернуться к дистанционному обучению с 19 октября, по окончании двухнедельных каникул. Такой вариант развития событий власти Москвы рассматривают в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19.

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ФОТО: Артур Лебедев//РИА Новости
ТЕГИ:вузыСтудентыПандемияКоронавирус
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