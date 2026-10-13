В России выпустят фильм по «Слову о полку Игореве»

Полнометражный фильм по произведению древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» выпустят в России, премьера запланирована на осень 2028 года. Об этом пишет РБК.

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О запуске проекта объявили «Газпром-Медиа Холдинг», компания «Медиаслово» и писатель, сценарист, продюсер Сергей Минаев. Лента будет посвящена походу князя Игоря Святославича против половцев, в ней затронут темы мужества, предательства, любви, единства перед угрозой.

«По замыслу авторов, личные амбиции и решения князей повлияют на судьбы людей. Картина также покажет, как разобщенность «ставит под удар» целую страну» - отмечается в материале.

Как отметил Минаев, он обсуждал идею экранизации с генеральным директором «Газпром-Медиа Холдинга» Александром Жаровым примерно четыре года назад. Команда прорабатывала образы героев будущего фильма и драматургические линии.

Ранее стало известно, что режиссер Сергей Урсуляк экранизирует роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир», съемки картины стартовали.

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ФОТО: ТАСС/Соколов Роман
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