В России выпустят фильм по «Слову о полку Игореве»

О запуске проекта объявили «Газпром-Медиа Холдинг», компания «Медиаслово» и писатель, сценарист, продюсер Сергей Минаев. Лента будет посвящена походу князя Игоря Святославича против половцев, в ней затронут темы мужества, предательства, любви, единства перед угрозой.

«По замыслу авторов, личные амбиции и решения князей повлияют на судьбы людей. Картина также покажет, как разобщенность «ставит под удар» целую страну» - отмечается в материале.

Как отметил Минаев, он обсуждал идею экранизации с генеральным директором «Газпром-Медиа Холдинга» Александром Жаровым примерно четыре года назад. Команда прорабатывала образы героев будущего фильма и драматургические линии.

Ранее стало известно, что режиссер Сергей Урсуляк экранизирует роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир», съемки картины стартовали.

