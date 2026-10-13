В России выпустят фильм по «Слову о полку Игореве»
Полнометражный фильм по произведению древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» выпустят в России, премьера запланирована на осень 2028 года. Об этом пишет РБК.
О запуске проекта объявили «Газпром-Медиа Холдинг», компания «Медиаслово» и писатель, сценарист, продюсер Сергей Минаев. Лента будет посвящена походу князя Игоря Святославича против половцев, в ней затронут темы мужества, предательства, любви, единства перед угрозой.
«По замыслу авторов, личные амбиции и решения князей повлияют на судьбы людей. Картина также покажет, как разобщенность «ставит под удар» целую страну» - отмечается в материале.
Как отметил Минаев, он обсуждал идею экранизации с генеральным директором «Газпром-Медиа Холдинга» Александром Жаровым примерно четыре года назад. Команда прорабатывала образы героев будущего фильма и драматургические линии.
Ранее стало известно, что режиссер Сергей Урсуляк экранизирует роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир», съемки картины стартовали.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Актрису из «Жестоких игр» Блэр задержали за дебош в самолете
- «Самые упертые!»: Режиссер Петр Шерешевский призвал «не обрезать» театральные вузы
- Минобрнауки предложило ограничить прием в вузы отчисленных студентов
- В России выпустят фильм по «Слову о полку Игореве»
- В Анкаре задержали двух заместителей мэра и еще 23 человека
- СМИ: В ЕС могут представить 23-й пакет санкций против России до конца 2026 года
- Путин заинтересован: Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на мирной сделке
- Над российскими регионами сбили 604 украинских беспилотника
- Трамп: Не верю, что Китай и Россия помогают Ирану
- В промзоне Невинномысска зафиксировали повреждения после атаки БПЛА