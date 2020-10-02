Кому каникулы, кому головная боль

Столичная система образования может вернуться к дистанционному обучению с 19 октября, по окончании двухнедельных каникул. Такой вариант развития событий власти Москвы рассматривают в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, - сообщили «Интерфаксу» в городской администрации.

С ближайшего понедельника, 5 октября все школы Москвы по распоряжению мэра Сергея Собянина закрываются на каникулы по 18 октября.

Однако, вряд ли после окончания каникул эпидемическая ситуация в Москве позволит продолжить учебный год в очном режиме.

«Скорее всего, школы города ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели», - заявил собеседник агентства в горадминистрации.

Количество учеников московских школ сейчас превышает миллион. Очевидно, что значительную их часть родители не рискнут оставить без присмотра. Исходя из этих соображений, депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников хотя бы младших классов на период внеочередных каникул. Такое обращение она направила министру труда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. «Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период», - объяснила парламентарий. Кроме того, по словам парламентария, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своих детей.

Но столь же очевидна и реакция работодателей, особенно частных предпринимателей. Многие из них не оправились от весеннего локдауна, а тут им предлагается оплачивать отпуска из-за внеплановых каникул. Возможный вариант – переход одного из родителей на дистанционную работу. Но и в этом случае все будет зависеть, во-первых, от рода деятельности работника, а во-вторых, от характера отношений между конкретным работником и конкретным работодателем.

Наличие у осчастливленных каникулами школьников бабушек и дедушек, способных за ними приглядеть на это время, тоже не решение проблемы. Вспомним для начала рекомендации того же мэра Москвы для лиц поколения 65+ оставаться дома и не контактировать с родственниками, живущими отдельно. А заодно сопоставим показатели заболеваемости у двух этих категорий: по словам Сергея Собянина, доля детей среди заболевших превысила 19%. «Они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее». А доля людей старше 65 лет среди заболевших в сентябре уже выросла до 20-25%, - указал мэр. Так что каникулярный тандем бабушка – внучек в таких условиях явно не лучшая идея.

Выходит, что невозможность родителей оставить работу на время каникул, равно как и невозможность препоручить чадо бабушке с дедушкой, приведет к тому, что вопреки призывам мэра, беспризорные школьники будут и по торговым центрам шастать, и на общественном транспорте кататься. Но в ответе все равно будут родители.

