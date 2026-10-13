Минобрнауки предложило ограничить прием в вузы отчисленных студентов
Минобрнауки предложило ограничить прием в вуз студентов, которые были отчислены из-за дисциплинарного взыскания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа министерства.
Ведомство хочет запретить отчисленным повторно поступать в ту же образовательную организацию в течение 5 лет, пишет RT.
В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта следующего года. Документ будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил предоставлять право поступать в вузы без вступительных экзаменов только победителям олимпиад.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Актрису из «Жестоких игр» Блэр задержали за дебош в самолете
- «Самые упертые!»: Режиссер Петр Шерешевский призвал «не обрезать» театральные вузы
- Минобрнауки предложило ограничить прием в вузы отчисленных студентов
- В России выпустят фильм по «Слову о полку Игореве»
- В Анкаре задержали двух заместителей мэра и еще 23 человека
- СМИ: В ЕС могут представить 23-й пакет санкций против России до конца 2026 года
- Путин заинтересован: Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на мирной сделке
- Над российскими регионами сбили 604 украинских беспилотника
- Трамп: Не верю, что Китай и Россия помогают Ирану
- В промзоне Невинномысска зафиксировали повреждения после атаки БПЛА