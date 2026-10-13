Минобрнауки предложило ограничить прием в вузы отчисленных студентов

Минобрнауки предложило ограничить прием в вуз студентов, которые были отчислены из-за дисциплинарного взыскания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа министерства.

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Ведомство хочет запретить отчисленным повторно поступать в ту же образовательную организацию в течение 5 лет, пишет RT.

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта следующего года. Документ будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил предоставлять право поступать в вузы без вступительных экзаменов только победителям олимпиад.

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ФОТО: РИА Новости
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