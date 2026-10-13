«Самые упертые!»: Режиссер Петр Шерешевский призвал «не обрезать» театральные вузы
Искусственный интеллект меняет всё вокруг нас, но театр остается живым и рефлексирующим, сказал Петр Шерешевский.
Для появления в России молодых талантливых актеров нужна большая конкурентная среда, заявил в беседе со спецкором НСН главный режиссер Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) Петр Шерешевский.
Народный артист России, художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков ранее указал на чрезмерное количество театральных вузов в России. По его словам, из сотен поступающих в театральные вузы построить карьеру удается лишь паре десятков человек, а у остальных ломаются судьбы, поэтому на всю страну должно быть «шесть-семь вузов». Шерешевский не согласился с этим мнением.
«Я думаю, что нужно набирать актеров, потому что, если есть огромная почва, огромная среда, из нее вырастают самые упертые и талантливые, а если это обрезать, то просто не будет ничего», - подчеркнул режиссер на премии Оммаж Watch Russia.
По его словам, искусственный интеллект не поменял мировоззрение молодых актеров.
«Искусственный интеллект меняет все вокруг нас, но театр живой, он должен пытаться отрефлексировать все, что происходит с нами сегодня - и в социальный, и в интимной жизни. Молодежь - это те же самые люди. У меня сыну 26 лет, это такой же человек, как и я, которому 54, он ничем не отличается. Есть вещи, которые цепляют его или меня больше, но я не думаю, что мы разделены по возрасту», - отметил Шерешевский.
Он также посоветовал посмотреть спектакли МТЮЗ «Дон Жуан Суперстар», «Дядя» и «Винни-Пух», добавив, что в декабре выйдет спектакль «Буратино».
Летом 2026 года спектакль «Дядя» Петра Шерешевского получил театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «лучший спектакль (большая форма)», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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