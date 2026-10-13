Для появления в России молодых талантливых актеров нужна большая конкурентная среда, заявил в беседе со спецкором НСН главный режиссер Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) Петр Шерешевский.

Народный артист России, художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков ранее указал на чрезмерное количество театральных вузов в России. По его словам, из сотен поступающих в театральные вузы построить карьеру удается лишь паре десятков человек, а у остальных ломаются судьбы, поэтому на всю страну должно быть «шесть-семь вузов». Шерешевский не согласился с этим мнением.