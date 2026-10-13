В Анкаре задержали двух заместителей мэра и еще 23 человека
Правоохранительные органы задержали более 20 человек, в том числе двух заместителей мэра, в турецкой Анкаре. Об этом сообщает канал Habertürk.
По его данным, силовики провели операцию в связи с обвинениями в создании, управлении либо членстве в преступной организации, растрате, взяточничестве, вымогательстве, а также фальсификации тендеров и «воспрепятствовании исполнению обязательств», пишет RT.
«Задержаны 25 человек, в том числе два заместителя мэра», — отмечает СМИ.
Ранее в отношении муниципалитета Этимесгут в Анкаре начали расследование по подозрению в коррупции и нарушениях во время муниципальных закупок и тендеров. По этому делу задержали десятки людей, в том числе главу муниципалитета Эрдаля Бешикчиоглу.
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