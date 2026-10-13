В Анкаре задержали двух заместителей мэра и еще 23 человека

По его данным, силовики провели операцию в связи с обвинениями в создании, управлении либо членстве в преступной организации, растрате, взяточничестве, вымогательстве, а также фальсификации тендеров и «воспрепятствовании исполнению обязательств», пишет RT.

«Задержаны 25 человек, в том числе два заместителя мэра», — отмечает СМИ.

Ранее в отношении муниципалитета Этимесгут в Анкаре начали расследование по подозрению в коррупции и нарушениях во время муниципальных закупок и тендеров. По этому делу задержали десятки людей, в том числе главу муниципалитета Эрдаля Бешикчиоглу.

