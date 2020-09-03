В Минобрнауки не исключили возвращение вузов на удаленное обучение из-за COVID-19
Глава Минобрнауки Валерий Фальков не исключил возможности возвращения удаленного обучения в некоторых вузах в целях профилактики заражения коронавирусом. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.
По словам Фалькова, сегодня важно не допустить распространения вируса как вузах, так и общежитиях. Он отметил, что в случае появления очагов заражения, будут приниматься меры.
Как пишет агентство, с сентября по всей стране обучение в вузах начали 4 млн студентов. В настоящее время из ограничений действует только масочный режим.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Евросоюз пригрозил России санкциями из-за инцидента с Навальным
- Россия и Белоруссия обсудили переброску нефти из портов Литвы через российские порты
- Футболист «Спартака» Гус Тиль перейдет в немецкий «Фрайсбург»
- Лукашенко внесли в базу данных «Миротворца»
- МИД ФРГ назвал «ложью» заявление Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru