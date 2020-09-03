В Минобрнауки не исключили возвращение вузов на удаленное обучение из-за COVID-19

Глава Минобрнауки Валерий Фальков не исключил возможности возвращения удаленного обучения в некоторых вузах в целях профилактики заражения коронавирусом. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

По словам Фалькова, сегодня важно не допустить распространения вируса как вузах, так и общежитиях. Он отметил, что в случае появления очагов заражения, будут приниматься меры.

Как пишет агентство, с сентября по всей стране обучение в вузах начали 4 млн студентов. В настоящее время из ограничений действует только масочный режим.

