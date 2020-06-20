В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция военного парада, который пройдет в столице в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошла в столице. Воинские соединения прошествовали по брусчатке Красной площади. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации», - цитирует сообщение РИА Новости.

В Кремле прокомментировали отмены парадов Победы в регионах

Парады и проходы войск в этом году из-за коронавируса были перенесены с 9 мая на 24 июня. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти ряда регионов приняли решение не проводить торжественные мероприятия 24 июня.

Ранее фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН поддержал регионы, где отменили парад Победы.

«Я полностью поддерживаю. В каждом регионе по-разному обстоят дела, и правильно, что у них есть возможность самостоятельно принимать решения. Уверен, что для ветеранов важнее собственное здоровье, чем один парад. Они уже выиграли свою войну. Теперь мы должны ради них сделать все, чтобы они были в безопасности», – сказал Алексей Ягудин.

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ФОТО: ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:День ПобедыМоскваПарад Победы
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