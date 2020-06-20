В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция военного парада, который пройдет в столице в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошла в столице. Воинские соединения прошествовали по брусчатке Красной площади. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации», - цитирует сообщение РИА Новости.