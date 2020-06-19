СМИ: Москва запретила регионам отменять парады Победы
Федеральные власти сделали внушение губернаторам после попыток отменить парады Победы в нескольких регионах, сообщает Ura.ru. Несколько высокопоставленных источников сообщили агентству, что для этого проводилось закрытое совещание по видеоконференц-связи.
На совещании, в частности, прозвучало, что отменять парады — не компетенция региональных властей, отмечается в материале.
Минобороны РФ ранее разъяснило, что военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах. Это девять городов-героев и города, в которых расположены крупные воинские подразделения и дислоцируются части Военно-морского флота. Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал, что в этих городах проведение парадов регламентирует именно Минобороны.
Парады и проходы войск в этом году из-за коронавируса были перенесены с 9 мая на 24 июня. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по состоянию на середину июня власти регионов отменили или перенесли торжественные мероприятия на более поздний срок.
В частности, глава Крыма Сергей Аксёнов объявил об отмене парада Победы в Симферополе. Однако затем он поменял решение, сообщив, что провёл длительные консультации с Минобороны и Роспотребнадзором.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru