СМИ: Москва запретила регионам отменять парады Победы

На совещании, в частности, прозвучало, что отменять парады — не компетенция региональных властей, отмечается в материале.

Минобороны РФ ранее разъяснило, что военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах. Это девять городов-героев и города, в которых расположены крупные воинские подразделения и дислоцируются части Военно-морского флота. Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал, что в этих городах проведение парадов регламентирует именно Минобороны.

Парады и проходы войск в этом году из-за коронавируса были перенесены с 9 мая на 24 июня. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по состоянию на середину июня власти регионов отменили или перенесли торжественные мероприятия на более поздний срок.

В частности, глава Крыма Сергей Аксёнов объявил об отмене парада Победы в Симферополе. Однако затем он поменял решение, сообщив, что провёл длительные консультации с Минобороны и Роспотребнадзором.

