В Кремле прокомментировали отмены парадов Победы в регионах
В Кремле с «абсолютным пониманием» относятся к отмене намеченных на 24 июня парадов Победы, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что такие решения — это прерогатива руководителей регионов в рамках полномочий, которыми они наделены на фоне пандемии коронавируса, передаёт RT.
По словам Пескова, властям «на местах» лучше известно положение дел и прогнозы по эпидемиологической обстановке на краткосрочную и среднесрочную перспективу.
Военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не состоялись 9 мая из-за коронавируса. Они должны пройти 24 июня, однако уже более 10 регионов отказались от проведения торжественных мероприятий в этот день, ссылаясь на напряжённую эпидемиологическую ситуацию. В частности, сегодня стало известно, что парады Победы 24 июня не состоятся в Челябинске и Якутске, пишет «Газета.ру».
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