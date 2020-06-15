В Кремле прокомментировали отмены парадов Победы в регионах

Он подчеркнул, что такие решения — это прерогатива руководителей регионов в рамках полномочий, которыми они наделены на фоне пандемии коронавируса, передаёт RT.

По словам Пескова, властям «на местах» лучше известно положение дел и прогнозы по эпидемиологической обстановке на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не состоялись 9 мая из-за коронавируса. Они должны пройти 24 июня, однако уже более 10 регионов отказались от проведения торжественных мероприятий в этот день, ссылаясь на напряжённую эпидемиологическую ситуацию. В частности, сегодня стало известно, что парады Победы 24 июня не состоятся в Челябинске и Якутске, пишет «Газета.ру».

