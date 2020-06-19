Ягудин поддержал регионы, где отменили парад Победы

Алексей Ягудин: «Я полностью поддерживаю. Я думаю, что ничего страшного не произойдет, если мы пропустим один раз парад Победы. И в следующем году, когда все будет хорошо, устроим торжественный парад. В каждом регионе по-разному обстоят дела, и правильно, что у них есть возможность самостоятельно принимать решения. Уверен, что для ветеранов важнее собственное здоровье, чем один парад. Они уже выиграли свою войну. Теперь мы должны ради них сделать все, чтобы они были в безопасности», – поделился своим мнением в интервью НСН Алексей Ягудин.

