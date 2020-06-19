Ягудин поддержал регионы, где отменили парад Победы
Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Некоторые регионы отказались от проведения парада Победы в 2020 году
В ряде регионов отказались от проведения парада Победы в этом году из-за риска распространения коронавируса. В частности, праздничные шествия не состоятся в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Пензе, Саранске, Челябинске.
Алексей Ягудин: «Я полностью поддерживаю. Я думаю, что ничего страшного не произойдет, если мы пропустим один раз парад Победы. И в следующем году, когда все будет хорошо, устроим торжественный парад. В каждом регионе по-разному обстоят дела, и правильно, что у них есть возможность самостоятельно принимать решения. Уверен, что для ветеранов важнее собственное здоровье, чем один парад. Они уже выиграли свою войну. Теперь мы должны ради них сделать все, чтобы они были в безопасности», – поделился своим мнением в интервью НСН Алексей Ягудин.
Банкам хотят запретить предлагать кредиты по телефону
В Госдуме выступили с инициативой запретить банкам предлагать кредиты по телефону. По мнению законодателей, гражданин не всегда может определить откуда ему звонят по телефону. Это может быть оператор из легального банка или представитель микрофинансовой организации.
Алексей Ягудин: «Согласен. Человек должен сам брать кредит, сам прийти к этому решению без навязывания. В России вообще очень сильно развито телефонное мошенничество. Кстати, всем рекомендую за 100 рублей в месяц подключить услугу «кто звонит». Она есть у каждого оператора. И если будут звонить мошенники, то телефон сам будет об этом оповещать. Очень, кстати, удобная штука», – посоветовал он слушателям НСН.
Возобновляются матчи в рамках РПЛ
Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Российской премьер-лиги возобновляется сегодня, 19 июня. Перерыв в чемпионате составил 95 дней.
Алексей Ягудин: «Я рад, что спорт потихоньку возвращается в нашу страну. И неудивительно, что именно футбол вернулся первым. Уверен, что такое решение было принято после того, как сразу несколько стран объявили о возобновлении чемпионатов. И я диву даюсь, как наш футбол, еще не вернувшись, вляпался в очередной скандал. Читал, что аж у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус. Но команду все равно заставляют играть с «Сочи» сегодня. Правда сыграть должна будет вторая молодежная команда, потому что основная закрылась на карантин. Посмотрим, чем эта история закончится, но уже «весело», – отметил он в эфире НСН.
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз включена в Книгу рекордов Гиннесса. На этот раз она отмечена за четверной флип.
Алексей Ягудин: «Здорово, когда в столь юном возрасте наша российская спортсменка показывает то, что не может никто в мире фигурного катания, и заслужено попадает в Книгу рекордов Гиннесса. У Саши будет очень трудной сезон в плане психологии. К ней приковано особое внимание в связи с уходом от Этери Георгиевны Тутберидзе. Я искренне желаю ей не обращать внимания на СМИ, соцсети и просто показывать результаты», – подытожил в беседе с НСН Алексей Ягудин.
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