В Москве скончался 71 пациент с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 573.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 19 851 новых случая коронавируса, из них 4 477 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,8 млн. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

Ранее НСН писала, что глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах до конца 2020 года привить 1,5 млн россиян. По словам Гинцбурга, к настоящему моменту привиты около 40-45 тысяч человек.





