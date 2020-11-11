В Москве скончался 71 пациент с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 71 пациент. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 573.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 19 851 новых случая коронавируса, из них 4 477 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,8 млн. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
Ранее НСН писала, что глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах до конца 2020 года привить 1,5 млн россиян. По словам Гинцбурга, к настоящему моменту привиты около 40-45 тысяч человек.
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1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
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1,4 млн+18 616 / сут.
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