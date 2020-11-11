До конца года в РФ планируется привить от коронавируса 1,5 млн человек

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург озвучил планы по числу вакцинаций от COVID-19 до конца текущего года.

Как он заявил в эфире «Россия 24», в планах до конца 2020 года привить 1,5 млн россиян. По словам Гинцбурга, к настоящему моменту привиты около 40-45 тысяч человек.

Гинцбург добавил, что около 80% привитых россиян не имели никаких побочных эффектов после прививки.

Ранее сообщалось, что центр им. Гамалеи планирует через год зарегистрировать препарат с моноклональными антителами к COVID-19.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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