До конца года в РФ планируется привить от коронавируса 1,5 млн человек
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург озвучил планы по числу вакцинаций от COVID-19 до конца текущего года.
Как он заявил в эфире «Россия 24», в планах до конца 2020 года привить 1,5 млн россиян. По словам Гинцбурга, к настоящему моменту привиты около 40-45 тысяч человек.
Гинцбург добавил, что около 80% привитых россиян не имели никаких побочных эффектов после прививки.
Ранее сообщалось, что центр им. Гамалеи планирует через год зарегистрировать препарат с моноклональными антителами к COVID-19.
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