До конца года в РФ планируется привить от коронавируса 1,5 млн человек

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург озвучил планы по числу вакцинаций от COVID-19 до конца текущего года.

Как он заявил в эфире «Россия 24», в планах до конца 2020 года привить 1,5 млн россиян. По словам Гинцбурга, к настоящему моменту привиты около 40-45 тысяч человек.

Гинцбург добавил, что около 80% привитых россиян не имели никаких побочных эффектов после прививки.

Ранее сообщалось, что центр им. Гамалеи планирует через год зарегистрировать препарат с моноклональными антителами к COVID-19.

