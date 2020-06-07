В Москве скончались ещё 55 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки погибли ещё 55 пациентов с COVID-19. Всего число летальных случаев в столице на 7 июня, воскресенье, составляет 2919, сообщает оперативный штаб.

«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — приводит официальный комментарий RT.

Накануне число смертей в столице от коронавируса составило 58.

При этом вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 2283 пациента. Такую информацию сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, зачем всем носить медицинские маски в период пандемии коронавируса.

«У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало. Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса», - напомнил специалист.

