В Москве скончались ещё 55 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки погибли ещё 55 пациентов с COVID-19. Всего число летальных случаев в столице на 7 июня, воскресенье, составляет 2919, сообщает оперативный штаб.
«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — приводит официальный комментарий RT.
Накануне число смертей в столице от коронавируса составило 58.
При этом вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 2283 пациента. Такую информацию сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, зачем всем носить медицинские маски в период пандемии коронавируса.
«У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало. Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса», - напомнил специалист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru