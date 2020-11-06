В Москве скончались 75 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 75 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 215.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса, из них 6 253 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,7 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила о новом суточном рекорде по заражению коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ПандемияМоскваСмертностьКоронавирус
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