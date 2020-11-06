Пандемия COVID-19 требует новых мер, но в России с ними не спешат

Новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом поставлены в России. По официальным данным, за минувшие сутки заболевание выявлено более чем у 20,5 тысяч пациентов в целом по стране, скончались от новой инфекции 378 больных. Прогнозы говорят о том, что уровень заболеваемости коронавирусом будет расти и дальше.

«Прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер, и эти дополнительные меры принимаются», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заверил, что такие меры не будут связаны с локдауном, но каждый регион, учитывая свою специфику, принимает решения регулирующего характера. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом Песков оценил как тревожную.

Эту оценку разделяют и столичные власти. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, город впервые с середины мая преодолел отметку в 6 тысяч новых больных в сутки, и «этот тренд снова вызывает тревогу». Назвать ситуацию стабильной в настоящее время власти не могут, добавила Ракова.

В столице уже действует целый ряд ограничительных мер, направленных на сдерживание заболеваемости COVID-19, в частности, на удаленный режим работы переведены не менее 30% сотрудников всех предприятий и организаций, школьники с 6 по 11 классы обучаются в дистанционном режиме, для доступа в учреждения московского правительства введена система check-in на основе QR-кодов, опробованная на увеселительных заведениях, работающих в ночное время. На добровольной основе к ней присоединились многие предприятия столичного общепита.

Воздержаться от передвижения по городу без необходимости призвал москвичей начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», - заявил чиновник, указав, что соблюдение этого правила и других санитарных требований позволит избежать введения жестких ограничений.

По его словам, в Москве ежедневно ловят около полутора тысяч нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах и магазинах и примерно столько же в транспорте. Всего к ответственности привлекли более 160 тысяч горожан, констатировал Данчиков.



Опасность общественного транспорта с точки зрения распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, очевидна и не оспаривается никем. Особенно в условиях, когда у доброй половины пассажиров возникла «мода» на ношение масок под носом или вообще на шее. Но как может способствовать переносу инфекции поездка на личном транспорте, ни весной, когда это было возможно только по спецпропускам, ни сейчас, когда до этого дело, слава богу, пока не дошло, вразумительного ответа никто не дал.

