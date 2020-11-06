ВОЗ заявила о новом суточном рекорде по заражению коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом суточном рекорде по заражению коронавирусом.
Согласно данным организации, за минувшие сутки число зараженных COVID-19 увеличилось на 581 тыс. Предыдущий рекордный прирост инфицирований (557 тыс.) был зафиксирован 31 октября текущего года.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом с начала пандемии превысило 48,5 млн.
Также в ВОЗ за последние 24 часа зафиксировали 8 тыс. летальных исходов. Общее число смертей пациентов с COVID-19 превысило 1,23 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru