ВОЗ заявила о новом суточном рекорде по заражению коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом суточном рекорде по заражению коронавирусом.

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Согласно данным организации, за минувшие сутки число зараженных COVID-19 увеличилось на 581 тыс. Предыдущий рекордный прирост инфицирований (557 тыс.) был зафиксирован 31 октября текущего года.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом с начала пандемии превысило 48,5 млн.

Также в ВОЗ за последние 24 часа зафиксировали 8 тыс. летальных исходов. Общее число смертей пациентов с COVID-19 превысило 1,23 млн.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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