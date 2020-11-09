В Москве скончались 68 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 68 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 429.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 21 798 новых случая коронавируса, из них 6 897 – в Москве. Общее число заражений в РФ приблизилось к 1,8 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Ранее на фоне усложнения эпидситуации власти Подмосковья продлили режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.

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ФОТО: pixabay.com
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