В Подмосковье продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора области Андрея Воробьева.

Отмечается, что ограничения будет действовать до 29 ноября. Таким образом, людям старшего поколения на этот период времени будет рекомендовано оставаться дома.

Также ограничения коснутся людей с рядом хронических заболеваний.

