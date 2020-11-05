Юрист объяснил, почему ношение шарфа вместо маски обернется штрафом

Человек, который во время действия всеобщего масочного режима, носит вместо маски шарф, может быть оштрафован. Об этом рассказал кандидат юридических наук, доцент МГЮА им. Кутафина Александр Ермоленко, подчеркнув, что оспорить это взыскание практически невозможно. В эфире «Радио 1» он заявил, что это объясняется формальным подходом властей к санитарным правилам.

«Если человек, допустим, носит маску в сеточку, то это не средство защиты. А вот плотный шарф, наверное, защищает не хуже, чем маска. Но, поскольку мы находимся в немного искажённой правовой реальности, то, конечно, у нас сначала выдвигается какое-то требование –"наличие маски на лице", а дальше это проверяется чисто формально», - отметил Александр Ермоленко.

При этом, возможность отменить штраф за шарф-маску через суд кандидат юридических наук оценил, как маловероятную.

По мнению Ермоленко, для того, чтобы борьба с распространение COVID-19 стала эффективнее, её надо оценивать не по числу оштрафованных за нарушение масочного режима. Следует вести активную разъяснительную работу – для того, чтобы люди знали, что на самом деле может защитить их и окружающих.