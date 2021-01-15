Власти Москвы не исключают новой волны коронавируса

Власти российской столицы не исключают прихода еще одной волны коронавируса по окончании новогодних праздников. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова на полях Гайдаровского форума. Вместе с тем, она отметила, что сейчас ситуация стабильная.

По словам заммэра, приходится учитывать не только внутреннюю эпидемиологическую обстановку, но и развитие ситуации с COVID-19 в европейски странах. Ранее Ракова сообщила, что с 20 января в Москве заработают шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса, среди них - торговые центры, в том числе ГУМ (откроется 17 января), театр «Геликон-Опера», другие популярные точки.

Прививки во всех выездных пунктах будут бесплатными, как и в поликлиниках. Заммэра призвала горожан приходить на процедуру небольшими группами - семьями, с коллегами или друзьями. Это объясняется тем, что вакцина заморожена в упаковке по пять доз.

