Власти Москвы не исключают новой волны коронавируса
Власти российской столицы не исключают прихода еще одной волны коронавируса по окончании новогодних праздников. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова на полях Гайдаровского форума. Вместе с тем, она отметила, что сейчас ситуация стабильная.
По словам заммэра, приходится учитывать не только внутреннюю эпидемиологическую обстановку, но и развитие ситуации с COVID-19 в европейски странах. Ранее Ракова сообщила, что с 20 января в Москве заработают шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса, среди них - торговые центры, в том числе ГУМ (откроется 17 января), театр «Геликон-Опера», другие популярные точки.
Прививки во всех выездных пунктах будут бесплатными, как и в поликлиниках. Заммэра призвала горожан приходить на процедуру небольшими группами - семьями, с коллегами или друзьями. Это объясняется тем, что вакцина заморожена в упаковке по пять доз.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- «Дорогой Тайип»: Макрон прислал письмо Эрдогану
- Ученые выяснили, что коронавирусом переболели около трети жителей Лондона
- Власти Москвы не исключают новой волны коронавируса
- СМИ: Власти Белоруссии планируют создать концлагеря для протестующих
- Мэром Уфы избран бизнесмен Сергей Греков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru