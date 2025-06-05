В Москве прошло заседание Коллегии Росприроднадзора
Заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования состоялось в День эколога, 5 июня, в Москве.
В рамках встречи глава Росприроднадзора Светлана Радионова подвела итоги работы ведомства в прошлом году и рассказала о планах на текущий.
По ее словам, в 2024 году было принято более 50 нормативных актов, а также пять федеральных законов в сфере экологии.
Говоря о цифровизации ведомства, Родионова отметила возможность подачи документов через «Госуслуги» для получения 32 государственных услуг, еще пять госуслуг предоставояются в электронном формате. Личный кабинет природопользователя сэкономил бизнесу сотни миллионов рублей, а нейросети уже помогают находить тех, кто не платит за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
«И, конечно, мы идем еще дальше и пытаемся сделать цифровым и удобным каждый шаг в административной разрешительной деятельности», - сказала Радионова.
В свою очередь зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в 2024 году деятельность Росприроднадзора обеспечила почти 32,5 миллиарда рублей поступлений в консолидированный бюджет, что на 30% больше прогнозных ожиданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru