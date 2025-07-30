Авиаэксперт рассказал, почему аэропорт «Внуково» не выкупит «Домодедово»
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что сейчас у каждой воздушной гавани существуют свои планы развития.
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что сейчас предпосылок к появлению одной управляющей компании для всех столичных аэропортов не просматривается.
Совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев готов стать инвестором аэропорта «Домодедово», перешедшего в июне в госсобственность. Об этом он заявил в интервью РБК. Ванцев также напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. По его словам, договориться тогда не удалось из-за позиции бывшего владельца «Домодедово» Дмитрия Каменщика, у которого были иные взгляды на развитие бизнеса. Переговоры между столичными аэропортами, по его мнению, могут возобновиться после того, как государство определит нового собственника «Домодедово».
Пантелеев заметил, что желающие приобрести аэропорт «Домодедово» найдутся, вопрос в том, какая процедура будет использована для определения будущего собственника.
«Я думаю, что желающие приобрести аэропорт «Домодедово» появятся. Вопрос в том, какая процедура будет использована для определения будущего собственника. Логично было бы предположить, что должна быть рыночная, открытая, конкурсная процедура, на которой победит то предложение, которое будет в наибольшей степени учитывать интересы государства в лице Росимущества, а не будет назначен кто-то за условный 1 рубль. Я полагаю, что правительство РФ рассчитывает выручить значительно более весомые денежные средства от продажи аэропорта», - предположил эксперт.
Пантелеев отметил, что сейчас у каждой воздушной гавани существуют свои планы развития.
«Сейчас предпосылок к появлению одной управляющей компании для всех столичных аэропортов не просматривается. Это не интересно ни владельцам, ни регулятору в лице авиационных властей. Я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы как-то скоординировано развивать все аэропорты столичного авиаузла. Речь об этом могла бы идти в случае, если бы аэропорты только планировали свое масштабное развитие и строительство терминалов. В этом случае сбалансированный план по развитию Московского авиаузла был бы привлекательным. Сейчас же этот этап планирования и выбора приоритетов уже давно пройден, может быть, за исключением «Домодедово». У каждой воздушной гавани существуют свои планы развития. Принимать какие-то общие для всех столичных аэропортов решения уже не получится», - добавил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин опроверг связь судебного спора по «Домодедово» с национализацией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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