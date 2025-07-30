Авиаэксперт рассказал, почему аэропорт «Внуково» не выкупит «Домодедово»

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что сейчас у каждой воздушной гавани существуют свои планы развития.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что сейчас предпосылок к появлению одной управляющей компании для всех столичных аэропортов не просматривается.

Совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев готов стать инвестором аэропорта «Домодедово», перешедшего в июне в госсобственность. Об этом он заявил в интервью РБК. Ванцев также напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. По его словам, договориться тогда не удалось из-за позиции бывшего владельца «Домодедово» Дмитрия Каменщика, у которого были иные взгляды на развитие бизнеса. Переговоры между столичными аэропортами, по его мнению, могут возобновиться после того, как государство определит нового собственника «Домодедово».

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Пантелеев заметил, что желающие приобрести аэропорт «Домодедово» найдутся, вопрос в том, какая процедура будет использована для определения будущего собственника.

«Я думаю, что желающие приобрести аэропорт «Домодедово» появятся. Вопрос в том, какая процедура будет использована для определения будущего собственника. Логично было бы предположить, что должна быть рыночная, открытая, конкурсная процедура, на которой победит то предложение, которое будет в наибольшей степени учитывать интересы государства в лице Росимущества, а не будет назначен кто-то за условный 1 рубль. Я полагаю, что правительство РФ рассчитывает выручить значительно более весомые денежные средства от продажи аэропорта», - предположил эксперт.

Пантелеев отметил, что сейчас у каждой воздушной гавани существуют свои планы развития.

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«Сейчас предпосылок к появлению одной управляющей компании для всех столичных аэропортов не просматривается. Это не интересно ни владельцам, ни регулятору в лице авиационных властей. Я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы как-то скоординировано развивать все аэропорты столичного авиаузла. Речь об этом могла бы идти в случае, если бы аэропорты только планировали свое масштабное развитие и строительство терминалов. В этом случае сбалансированный план по развитию Московского авиаузла был бы привлекательным. Сейчас же этот этап планирования и выбора приоритетов уже давно пройден, может быть, за исключением «Домодедово». У каждой воздушной гавани существуют свои планы развития. Принимать какие-то общие для всех столичных аэропортов решения уже не получится», - добавил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин опроверг связь судебного спора по «Домодедово» с национализацией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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