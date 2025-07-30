Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что сейчас предпосылок к появлению одной управляющей компании для всех столичных аэропортов не просматривается.

Совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев готов стать инвестором аэропорта «Домодедово», перешедшего в июне в госсобственность. Об этом он заявил в интервью РБК. Ванцев также напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. По его словам, договориться тогда не удалось из-за позиции бывшего владельца «Домодедово» Дмитрия Каменщика, у которого были иные взгляды на развитие бизнеса. Переговоры между столичными аэропортами, по его мнению, могут возобновиться после того, как государство определит нового собственника «Домодедово».