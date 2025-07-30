Носок Майкла Джексона продали более чем за шесть тысяч евро

Носок Майкла Джексона был продан на аукционе за 6 200 евро при стартовой цене в 2 500 евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Речь идёт об аксессуаре, в котором король поп-музыки выступал 27 июня 1997 года в Ницце в рамках тур HIStory World Tour.

Уточняется, что украшенный кристаллами золотистый носок Джексона был найден работником сцены после шоу на стадионе «Шарль Эрманн».

Ранее куртку Джексона, в которой он снимался в рекламе Pepsi, продали за 306 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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