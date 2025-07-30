Носок Майкла Джексона продали более чем за шесть тысяч евро
30 июля 202517:51
Носок Майкла Джексона был продан на аукционе за 6 200 евро при стартовой цене в 2 500 евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Речь идёт об аксессуаре, в котором король поп-музыки выступал 27 июня 1997 года в Ницце в рамках тур HIStory World Tour.
Уточняется, что украшенный кристаллами золотистый носок Джексона был найден работником сцены после шоу на стадионе «Шарль Эрманн».
Ранее куртку Джексона, в которой он снимался в рекламе Pepsi, продали за 306 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru