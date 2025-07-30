Мемуары Навального включили в список экстремистских материалов

Книга Алексея Навального (включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) попала в список экстремистских материалов. Об этом сообщает Минюст РФ.

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Речь идёт об издании «Патриот» на русском языке, которое было выпущено издательством One Book Publishing (Литва) в 2024 году.

По данным Минюста, решение о запрете книги в июне 2025 года принял Ленинградский областной суд.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор заблокировал в России 56 тысяч интернет-страниц, содержащих экстремистские материалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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