Мемуары Навального включили в список экстремистских материалов
Книга Алексея Навального (включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) попала в список экстремистских материалов. Об этом сообщает Минюст РФ.
Речь идёт об издании «Патриот» на русском языке, которое было выпущено издательством One Book Publishing (Литва) в 2024 году.
По данным Минюста, решение о запрете книги в июне 2025 года принял Ленинградский областной суд.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор заблокировал в России 56 тысяч интернет-страниц, содержащих экстремистские материалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист Мосягин назвал маловероятным введение пошлин США против партнеров РФ
- «Без света и тротуаров»: Три башкирских деревни просят защитить детей после трагедии
- Носок Майкла Джексона продали более чем за шесть тысяч евро
- От «Госключа» до банков: Что поможет раскрутке мессенджера Max
- Мемуары Навального включили в список экстремистских материалов
- Фантазии и МКС: Когда ждать прорыв в отношениях «Роскосмоса» и NASA
- Названо число россиян, зарабатывающих миллион рублей в месяц
- Россияне выиграли смешанную комбинированную эстафету на чемпионате мира
- Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата на обслуживание авиатехники
- Россиян призвали отказаться от китайских машин с удаленным доступом из-за хакеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru