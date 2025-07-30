Мемуары Навального включили в список экстремистских материалов

Пешеходная набережная открыта в «Коломенском» после реконструкции Сквозное движение на МЦД-2 ограничат 2 и 3 августа Москвичи с помощью цифровых сервисов могут поддержать участников СВО Забеги и велогонка пройдут в Бутовском лесопарке 9 и 10 августа День рождения большой панды Диндин отметили в Московском зоопарке