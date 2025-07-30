Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата на обслуживание авиатехники
Сертификат авиакомпании «Ангара» на обслуживание воздушных судов и их компонентов был аннулирован. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что решение было принято по итогам внеплановой проверки, которая выявила нарушения в деятельности компании.
«Например, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались», - говорится в сообщении.
Ранее в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании «Ангара». На борту находились 48 человек, все они погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru