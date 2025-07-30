Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата на обслуживание авиатехники

Сертификат авиакомпании «Ангара» на обслуживание воздушных судов и их компонентов был аннулирован. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 ранее попадал в авиапроисшествие

Отмечается, что решение было принято по итогам внеплановой проверки, которая выявила нарушения в деятельности компании.

«Например, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались», - говорится в сообщении.

Ранее в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании «Ангара». На борту находились 48 человек, все они погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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