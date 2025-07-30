Названо число россиян, зарабатывающих миллион рублей в месяц

Отмечается, что соответствующее исследование проводится раз в два года по итогам апреля. В ходе последнего была проанализирована зарплата 28,4 млн человек, работающих в 95,4 тысячи организаций (за исключением малого бизнеса).

Выяснилось, что миллион рублей в месяц в 2025 году получают 45 428 россиян, что почти в два раза больше, чем два года назад. Зарплатой от одного до двух миллионов рублей могут похвастать 34 399 граждан, а от двух до трёх миллионов рублей - 5 728 человек. Ещё 5 301 работник получает в месяц более трёх миллионов.

Больше всего россиян, зарабатывающих от миллиона рублей в месяц, трудятся в таких отраслях, как информация и связь, торговля, обрабатывающая промышленность, финансы и страхование.

Ранее в Минтруда заявили, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

