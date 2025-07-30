Россияне выиграли смешанную комбинированную эстафету на чемпионате мира

Российские пловцы стали самыми быстрыми в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта.

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В составе российской команды золотые медали выиграли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова. Их результат стал новым рекордом чемпионатов мира - 3 минуты 37,97 секунды.

Вторыми в эстафете финишировали китайцы, бронза досталась пловцам из Канады

Ранее в Сингапуре Кирилл Пригода стал серебряным призёром на дистанции 50 м брассом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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