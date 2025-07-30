Россияне выиграли смешанную комбинированную эстафету на чемпионате мира
30 июля 202517:07
Российские пловцы стали самыми быстрыми в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта.
В составе российской команды золотые медали выиграли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова. Их результат стал новым рекордом чемпионатов мира - 3 минуты 37,97 секунды.
Вторыми в эстафете финишировали китайцы, бронза досталась пловцам из Канады
Ранее в Сингапуре Кирилл Пригода стал серебряным призёром на дистанции 50 м брассом, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне выиграли смешанную комбинированную эстафету на чемпионате мира
- Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата на обслуживание авиатехники
- Россиян призвали отказаться от китайских машин с удаленным доступом из-за хакеров
- Mila Dinerstein выступит в проекте «Джаз на воде» 31 июля
- Генерал Попов заявил, что успехи Китая в космической отрасли связаны с Россией
- СМИ: Телеведущего Хрусталева сняли с рейса из-за неадекватного поведения
- Художник Сафронов назвал правильной нелюбовь россиян к «Большой глине»
- «Бешеные деньги!»: Россияне отказались от Сочи в пользу заграницы
- Техника, а не политика: Кинотеатры объяснили замедление выдачи прокатных удостоверений
- Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru