Экономист Мосягин назвал маловероятным введение пошлин США против партнеров РФ

Реализация угроз президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных торговых пошлин для партнёров России маловероятна. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Санкции или «что-то другое»: Трамп дал Путину 10 дней на сделку с Украиной

По его мнению, вероятность принятия такого решения не превышает 10%, и после 9 августа ужесточение пошлин США будет символическим.

Мосягин считает, что ограничения могут коснуться отдельных товаров, которые либо завозятся в США небольшими партиями, либо не являются критически необходимыми для американского рынка.

«Даже если пошлины введут, то от них быстро откажутся или их снизят. Сроки в 10 дней нереалистичны... Как показал опыт ЕС, даже под угрозой санкций бизнес лоббирует отсрочки», - отметил экономист.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что в Вашингтоне учли все потенциальные негативные последствия возможного введения новых ограничительных мер в отношении Москвы и её торговых партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДональд ТрампСанкции Против РоссииТорговые Пошлины

Горячие новости

Все новости

партнеры