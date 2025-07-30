Экономист Мосягин назвал маловероятным введение пошлин США против партнеров РФ

По его мнению, вероятность принятия такого решения не превышает 10%, и после 9 августа ужесточение пошлин США будет символическим.

Мосягин считает, что ограничения могут коснуться отдельных товаров, которые либо завозятся в США небольшими партиями, либо не являются критически необходимыми для американского рынка.

«Даже если пошлины введут, то от них быстро откажутся или их снизят. Сроки в 10 дней нереалистичны... Как показал опыт ЕС, даже под угрозой санкций бизнес лоббирует отсрочки», - отметил экономист.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что в Вашингтоне учли все потенциальные негативные последствия возможного введения новых ограничительных мер в отношении Москвы и её торговых партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

