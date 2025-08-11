В Москве пройдет прощание с Бутусовым

Как заявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, затем прах будет перевезен в Санкт-Петербург для захоронения.

Дата прощания и захоронения пока неизвестна.

Бутусов погиб во время купания в море в Болгарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

