В Москве пройдет прощание с Бутусовым

В Болгарии кремируют режиссера Юрия Бутусова, сообщает РИА Новости.

Как заявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, затем прах будет перевезен в Санкт-Петербург для захоронения.

Дата прощания и захоронения пока неизвестна.

Бутусов погиб во время купания в море в Болгарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

