Умер актер Волковского театра Валерий Смирнов
На 81-м году жизни скончался заслуженный артист России и актер ярославского театра драмы имени Федора Волкова Валерий Смирнов. О его смерти сообщила пресс-служба театра.
Информация о дате и времени прощания с артистом будет объявлена дополнительно, уточнили в учреждении.
Валерий Смирнов родился 25 января 1945 года. В 1962 году он поступил в Ярославское театральное училище, где учился на курсе Фирса Шишигина. Свою карьеру он начал в Волковском театре в 1966 году, но уже через год перешел в труппу Великолукского драматического театра. С 1971 по 1987 год служил в Гомельском драмтеатре, после чего вернулся на сцену Волковского театра, где выступал до последних лет.
За годы работы Смирнов создал множество запоминающихся сценических образов и внес значительный вклад в репертуар старейшего театра России. В 2004 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации, передает «Радиоточка НСН».
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