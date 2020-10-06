В Москве предупредили о возможном дефиците коек для пациентов с COVID-19
В мэрии Москвы заявили о возможном дефиците коечных мест для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, в мэрии причиной такой ситуации назвали несоблюдение мер безопасности.
За минувшие сутки в Москве выявлено 4 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 049 пациентов с COVID-19.
Напомним, накануне из-за существенного роста заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru