В Москве предупредили о возможном дефиците коек для пациентов с COVID-19

Как пишет агентство, в мэрии причиной такой ситуации назвали несоблюдение мер безопасности.

За минувшие сутки в Москве выявлено 4 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 049 пациентов с COVID-19.

Напомним, накануне из-за существенного роста заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».

