Ученые США выявили «полезное» свойство коронавируса

Согласно ученым, эффект «анестезии» проявляется за счет соединения S-белка, обеспечивающего попадание вируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами. В ходе исследования выяснилось, что происходит нарушение передачи сигналов болевых ощущений. Нарушение происходит за счет нейропилина-1 и белка VEGF-A, являющегося фактором роста эндотелия сосудов.

Ученые предположили, что с этим связано бессимптомное течение COVID-19, когда зараженные люди не испытывают ухудшения своего состояния. Отмечается, что исследователи планируют дальше изучать нейропилин-1, который может быть полезен для анестезеологов.





