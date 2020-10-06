Ученые США выявили «полезное» свойство коронавируса
Ученые США по результатам исследований заявили об обнаружении свойства коронавируса SARS-CoV-2 «заглушать» боль. Данные исследования были опубликованы в журнале Pain, сообщает РИА Новости.
Согласно ученым, эффект «анестезии» проявляется за счет соединения S-белка, обеспечивающего попадание вируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами. В ходе исследования выяснилось, что происходит нарушение передачи сигналов болевых ощущений. Нарушение происходит за счет нейропилина-1 и белка VEGF-A, являющегося фактором роста эндотелия сосудов.
Ученые предположили, что с этим связано бессимптомное течение COVID-19, когда зараженные люди не испытывают ухудшения своего состояния. Отмечается, что исследователи планируют дальше изучать нейропилин-1, который может быть полезен для анестезеологов.
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