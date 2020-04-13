В Москве предупредили о фейковых рассылках о штрафах и пропусках
Полиция Москвы предупредила горожан о фейковых смс с требованиями об уплате штрафов и приобретении цифровых пропусков за деньги. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, прецеденты уже были зафиксированы, информацию о них распространили в социальных сетях. В полиции отметили, что приходящие смс содержат информацию о якобы зафиксированном нарушении режима самоизоляции и требованием оплаты штрафа, а также предложения по оформлению пропуска для передвижения по городу за плату.
В полиции подчеркнули, что выписывать штрафы могут исключительно уполномоченные должностные лица, а пропуска для передвижения выдаются бесплатно только на портале mos.ru. Правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не переводить деньги на неизвестные счета. Как не стать жертвой мошенников рассказал «МИР 24» судебный эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники Артем Соколов.
Напомним, пропускная система начнет действовать в Москве и Московской области со среды, 15 апреля. Мера вводится с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
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