В Москве предупредили о фейковых рассылках о штрафах и пропусках

Как пишет агентство, прецеденты уже были зафиксированы, информацию о них распространили в социальных сетях. В полиции отметили, что приходящие смс содержат информацию о якобы зафиксированном нарушении режима самоизоляции и требованием оплаты штрафа, а также предложения по оформлению пропуска для передвижения по городу за плату.

В полиции подчеркнули, что выписывать штрафы могут исключительно уполномоченные должностные лица, а пропуска для передвижения выдаются бесплатно только на портале mos.ru. Правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не переводить деньги на неизвестные счета. Как не стать жертвой мошенников рассказал «МИР 24» судебный эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники Артем Соколов.

Напомним, пропускная система начнет действовать в Москве и Московской области со среды, 15 апреля. Мера вводится с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

