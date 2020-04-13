Попова: Иммунитет против коронавируса выработался у 7% медиков Москвы

По словам Поповой, пока показатель выработки иммунитета небольшой. Она также подчеркнула, что проведение тестов необходимо для понимания изменений популяционного иммунитета и защиты врачей.

Массовое тестирование всех медицинских работников на антитела в Москве планируется начать с 14 апреля, уточнила глава Роспотребнадзора.

На минувшей неделе Попова заявила, что в России предполагается произвести три вероятностные вакцины от коронавируса.



