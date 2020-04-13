Попова: Иммунитет против коронавируса выработался у 7% медиков Москвы
Около 7% медработников Москвы имеют иммунитет против коронавируса COVID-2019. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам первых тестов для медперсонала на антитела.
По словам Поповой, пока показатель выработки иммунитета небольшой. Она также подчеркнула, что проведение тестов необходимо для понимания изменений популяционного иммунитета и защиты врачей.
Массовое тестирование всех медицинских работников на антитела в Москве планируется начать с 14 апреля, уточнила глава Роспотребнадзора.
На минувшей неделе Попова заявила, что в России предполагается произвести три вероятностные вакцины от коронавируса.
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