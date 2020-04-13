Попова: Иммунитет против коронавируса выработался у 7% медиков Москвы

Около 7% медработников Москвы имеют иммунитет против коронавируса COVID-2019. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам первых тестов для медперсонала на антитела.

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По словам Поповой, пока показатель выработки иммунитета небольшой. Она также подчеркнула, что проведение тестов необходимо для понимания изменений популяционного иммунитета и защиты врачей.

Массовое тестирование всех медицинских работников на антитела в Москве планируется начать с 14 апреля, уточнила глава Роспотребнадзора.

На минувшей неделе Попова заявила, что в России предполагается произвести три вероятностные вакцины от коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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