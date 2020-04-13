Ни шагу без пропуска

Почти 900 тысяч цифровых пропусков для передвижения по городу выдали в Москве. Как сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, 90 процентов выданных разрешений касаются людей, которым необходимо ездить на работу. Пропускная система начнет действовать в Москве и Московской области со среды, 15 апреля. Оформить пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377. Жители Подмосковья могут оформить пропуск на сайте uslugi.mosreg.ru, либо отправив СМС на номер 0250, либо позвонив по телефону 8-800-550-50-30.

Пропуск будет представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют определить его владельца и цель поездки.

Несоблюдение или нарушение порядка оформления и использования пропусков будет наказываться – и довольно жестко: штрафы могут составить до 40 тысяч рублей, - предупредили власти. Причем, протоколы о нарушении могут быть выписаны несколько раз за день, если человек будет продолжать ездить в Москве без электронного пропуска, - указал, в частности, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Например, водителю автомобиля, выехавшему без пропуска, будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. «Человека попросят вернуться к месту проживания, но если человек не услышит совет и поедет дальше, на следующем посту он также будет подвергнут штрафу», - отметил Шапошников. При отказе выполнить соответствующее распоряжение может быть применена статья о неповиновении сотруднику полиции. В случае серьезного конфликта с полицией машина нарушителя может быть отправлена на штрафстоянку, - предупредил глава Мосгордумы, выразив надежду на то, что до таких конфликтных ситуаций дело не дойдет.

Рассчитывать на то, что кто-то сумеет «проскочить», не следует: «сети» будут раскинуты очень плотные. Право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях получили сотрудники МЧС, Росгвардии и даже Росжелдорнадзора. Соответствующее распоряжение пописал премьер Михаил Мишустин. Полицейские посты на въездах в Москву усилены сотрудниками ОМОНа Росгвардии. Наряды ГАИ на всех въездах еще в субботу начали уточнять у граждан причину въезда в город. Улицы круглосуточно патрулируют экипажи вневедомственной охраны, пока ограничиваясь профилактическими беседами. Численность полицейских нарядов в Москве увеличена.

Использование Вооруженных сил в борьбе с распространением коронавируса в России допустил Владимир Путин. Он напомнил, что российские военные сейчас помогают бороться с коронавирусом в Италии, но основные мощности армии пока находятся в резерве. Но будут задействованы, если это потребуется, - предупредил глава государства. Обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону, - сказал Путин.

