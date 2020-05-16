В Москве пояснили сроки ограничений из-за коронавируса
О новых возможностях отмены мер ограничения из-за коронавируса в Москве преждевременно говорить до 21-22 мая. Такое заявление сделал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Немерюк заявил, что после майских праздников необходимо подождать еще две недели и оценить динамику заболеваемости коронавирусом перед смягчением карантинных мер.
«Именно по этой причине срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая.... Говорим с Роспотребнадзором, у них, понятно, какие-то свои планы есть, но до примерно 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», - цитирует Немерюка РИА Новости.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН назвал «за» и «против» продление режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+.
«С точки зрения эпидемиологов, продление самоизоляции оправдано. Потому что наибольшему риску заражения коронавирусом подвергаются лица старше 65 лет. А с позиции геронтолога, это не оправдано. Особенно тяжело тем, кто проживает один. Тут прогрессирует дефицит познавательной сферы. Потому что изоляция людей в столь пожилом и старческом возрасте способствует развитию у них деменции. Отсутствие физических нагрузок вызывает детренирование сердечно-сосудистой системы. Это все приводит к тому, что прогрессируют возрастозависимые заболевания у людей. Тут – палка о двух концах. Выбрать сложно», - пояснил эксперт.
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