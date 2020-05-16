Геронтолог рассказал об опасности супермаркетов для пожилых из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину и главам регионов предпринять меры по обеспечению режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН пояснил, чем грозил продление сроков самоизоляции для пожилых россиян.

«С точки зрения эпидемиологов, продление самоизоляции оправдано. Потому что наибольшему риску заражения коронавирусом подвергаются лица старше 65 лет. А с позиции геронтолога, это не оправдано. Особенно тяжело тем, кто проживает один. Тут прогрессирует дефицит познавательной сферы. Потому что изоляция людей в столь пожилом и старческом возрасте способствует развитию у них деменции. Отсутствие физических нагрузок вызывает детренирование сердечно-сосудистой системы. Это все приводит к тому, что прогрессируют возрастозависимые заболевания у людей. Тут – палка о двух концах. Выбрать сложно», - пояснил эксперт.