Геронтолог рассказал об опасности супермаркетов для пожилых из-за коронавируса
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН назвал «за» и «против» продление режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+.
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину и главам регионов предпринять меры по обеспечению режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН пояснил, чем грозил продление сроков самоизоляции для пожилых россиян.
«С точки зрения эпидемиологов, продление самоизоляции оправдано. Потому что наибольшему риску заражения коронавирусом подвергаются лица старше 65 лет. А с позиции геронтолога, это не оправдано. Особенно тяжело тем, кто проживает один. Тут прогрессирует дефицит познавательной сферы. Потому что изоляция людей в столь пожилом и старческом возрасте способствует развитию у них деменции. Отсутствие физических нагрузок вызывает детренирование сердечно-сосудистой системы. Это все приводит к тому, что прогрессируют возрастозависимые заболевания у людей. Тут – палка о двух концах. Выбрать сложно», - пояснил эксперт.
Юрий Конев считает, что людям в пожилом возрасте необходимы прогулки на свежем воздухе.
«Мне кажется, что в парках нужно разрешить пожилым людям гулять. Именно в парках, а не так, как они это делают сейчас. Большинство из них берут тележку в супермаркете и, опираясь на нее, путешествуют по рядам. Мало что приобретают или не приобретают вовсе. Но такой вид прогулки есть сейчас в наличии у пожилых», - отметил геронтолог.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что и меры по самоизоляции, скорее всего, будут ослаблены, потому как гуляющие люди, если не будут нарушать дистанцию, друг друга не заразят.
«Меры по самоизоляции, скорее всего, будут ослаблены, потому что люди, которые гуляют на улице, не заразят друг друга, если не будут тесно контактировать и нарушать дистанцию. Это крайности - ограничивать людей, что вот они не должны выходить на улицу вообще и видеть друг друга, потому что через взгляд коронавирус не передаётся. Самоизоляция может быть эффективной для определённой категории людей - уязвимых неработающих пенсионеров», - заявил Анатолий Альштейн.
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