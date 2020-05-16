В России за сутки коронавирусом заболели 9200 человек

За минувшие сутки в России зафиксировано 9200 новых случаев заражения COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В том числе выявлено активно 4124 (44,8%) без клинических проявлений», ― отмечается в сообщении.

Всего в стране зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки в стране умерли 119 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выздоровели 4 940 человек. Всего за весь период было выписано 63 166 пациентов, 2537 человек скончались.

Ранее в эфире НСН директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что борьба с коронавирусом будет продолжаться еще очень и очень долго. «Мы не только лето, а всю оставшуюся жизнь проведем с коронавирусом. Вопрос в другом, как мы с ним будем бороться. Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться. Человечество стало вакцинозависимым, потому что общество и политики, которых оно выбирает, не могут позволить, чтобы люди умирали от инфекционных заболеваний. Поэтому очень много средств выделяется на изготовление вакцин, в каждой стране действует национальный календарь прививок. Иначе бы у нас смертность была многократно выше. Два основных достижения медицины – это антисептики и вакцины, которые спасли миллиарды жизней. То же самое и с коронавирусной инфекцией. Думаю, в течение нескольких месяцев, может, до конца года вакцина появится и она перейдет в управляемую инфекцию», - сказал ученый.

