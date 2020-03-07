В Москве повторен температурный рекорд 1995 года

Температура в Москве поднялась в пятницу до 6,4 градусов тепла, тем самым повторив рекорд 1995 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.

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Согласно синоптикам, температура на начало марта в столице на 8 градусов выше нормы, отмечает "Вечерняя Москва".

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что лето 2020 года в России будет теплее обычного, в связи с чем прогностические карты будут окрашены в малиновый цвет.

Ранее сообщалось, что наступление ранней весны при отсутствии запасов снега могут привести к тому, что в регионах Центральной России не будут наполнены водохранилища.

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ФОТО: pixabay.com
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