В Москве повторен температурный рекорд 1995 года

Согласно синоптикам, температура на начало марта в столице на 8 градусов выше нормы, отмечает "Вечерняя Москва".

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что лето 2020 года в России будет теплее обычного, в связи с чем прогностические карты будут окрашены в малиновый цвет.

Ранее сообщалось, что наступление ранней весны при отсутствии запасов снега могут привести к тому, что в регионах Центральной России не будут наполнены водохранилища.

