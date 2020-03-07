В Москве повторен температурный рекорд 1995 года
Температура в Москве поднялась в пятницу до 6,4 градусов тепла, тем самым повторив рекорд 1995 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.
Согласно синоптикам, температура на начало марта в столице на 8 градусов выше нормы, отмечает "Вечерняя Москва".
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что лето 2020 года в России будет теплее обычного, в связи с чем прогностические карты будут окрашены в малиновый цвет.
Ранее сообщалось, что наступление ранней весны при отсутствии запасов снега могут привести к тому, что в регионах Центральной России не будут наполнены водохранилища.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- «Аэрофлот» объявил о сокращении рейсов в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
- РФ из-за коронавируса закроет границу с Ираном с 7 марта
- Телеграм осудил пляски на костях Немцова и Сталина
- Путин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом
- В ВОЗ назвали исчезновение коронавируса летом «ложной надеждой»