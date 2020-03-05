Врачи рассказали о пользе «малинового лета» для здоровья
Иммунолог в эфире НСН оценила влияние теплой погоды на здоровье россиян.
Теплее обычного ожидается в России лето 2020 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, жителей России ожидает «малиновое» лето, которое будет «очень классным».
Теплее обычного будет и весной. В Международный женский день 8 марта воздух может прогреться до 11 градусов тепла.
Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН оценила влияние теплой погоды на здоровье россиян.
«Да, мы к такой погоде абсолютно адаптированы. Опасно, когда бывают резкие перепады. А у нас за зиму температура менялась в пределах 10 градусов. Что касается лета, то если оно будет жарче, чем прошлое, то это прекрасно. Оно у нас никогда не будет таким, как на экваторе», - заметила врач.
Ранее стало известно, что минувшая зима в России стала самой теплой за всю историю наблюдений.
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