Врачи рассказали о пользе «малинового лета» для здоровья

Теплее обычного ожидается в России лето 2020 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, жителей России ожидает «малиновое» лето, которое будет «очень классным».

Теплее обычного будет и весной. В Международный женский день 8 марта воздух может прогреться до 11 градусов тепла.