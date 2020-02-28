Россиянам предрекли проблемы с водой из-за ранней весны

Для Урала, являющегося вододефицитным регионом, ранняя весна и вовсе станет катастрофой, уверена Пестрякова. По её словам, при раннем таянии снега почва не пропитается влагой. Пока отрицательные температуры сохраняются в регионе по ночам.

Ранее в Росгидромете рассказали о приходе ранней весны. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прогнозирует, что в Центральной России температура в начале марта превысит норму на 5-6 градусов, а кое-где – даже на 7-10 градусов. Превышение температурной нормы марта ожидается почти по всей России, за исключением побережья Охотского моря и приграничных районов Мурманской области.

