Россиянам предрекли проблемы с водой из-за ранней весны
Наступление ранней весны при отсутствии запасов снега могут привести к тому, что в регионах Центральной России не будут наполнены водохранилища. Об этом заявила климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова, сообщает Ura.ru.
Для Урала, являющегося вододефицитным регионом, ранняя весна и вовсе станет катастрофой, уверена Пестрякова. По её словам, при раннем таянии снега почва не пропитается влагой. Пока отрицательные температуры сохраняются в регионе по ночам.
Ранее в Росгидромете рассказали о приходе ранней весны. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прогнозирует, что в Центральной России температура в начале марта превысит норму на 5-6 градусов, а кое-где – даже на 7-10 градусов. Превышение температурной нормы марта ожидается почти по всей России, за исключением побережья Охотского моря и приграничных районов Мурманской области.
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