Синоптики пообещали россиянам «классное малиновое лето»
Лето 2020 года в России будет теплее обычного, в связи с чем прогностические карты будут окрашены в малиновый цвет. Об этом в интервью Газета.ру рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что граждан России ожидает «малиновое» лето, которое будет «очень классным».
«Это будет зона идеального климатического комфорта», - сказал Тишковец, добавив, что лето 2020 года станет идеальным для здоровья людей.
Отмечается, что температура воздуха будет превышать климатические нормы и весной – с марта по май в России будет на несколько градусов теплее обычного. В Международный женский день 8 марта воздух может прогреться до 11 градусов тепла.
Ранее стало известно, что последняя зима в России стала самой теплой за всю историю наблюдений, сообщает RT.
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