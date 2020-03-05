Синоптики пообещали россиянам «классное малиновое лето»

Синоптик отметил, что граждан России ожидает «малиновое» лето, которое будет «очень классным».

«Это будет зона идеального климатического комфорта», - сказал Тишковец, добавив, что лето 2020 года станет идеальным для здоровья людей.

Отмечается, что температура воздуха будет превышать климатические нормы и весной – с марта по май в России будет на несколько градусов теплее обычного. В Международный женский день 8 марта воздух может прогреться до 11 градусов тепла.

Ранее стало известно, что последняя зима в России стала самой теплой за всю историю наблюдений, сообщает RT.

