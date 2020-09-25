В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

В Москве пока не планируется приостанавливать работу ресторанов и кафе, а также давать им новые рекомендации по работе, рассказал РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях с 28 сентября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Градоначальник рекомендовал работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат работы. Работодателям же он посоветовал перевести как можно больше сотрудников на работу и обеспечить строгое соблюдение санитарных мер на рабочих местах.