В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

В Москве пока не планируется приостанавливать работу ресторанов и кафе, а также давать им новые рекомендации по работе, рассказал РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях с 28 сентября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Градоначальник рекомендовал работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат работы. Работодателям же он посоветовал перевести как можно больше сотрудников на работу и обеспечить строгое соблюдение санитарных мер на рабочих местах.

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За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%.

Накануне власти Москвы временно закрыли нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Закрытие может действовать до 90 дней по решению суда.

Масочный режим ввели в столице с 12 мая. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ВирусКарантинсамоизоляция
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