Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю увеличилось на 30%
За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сегодня мы перешли психологический рубеж – более тысячи вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Негативная тенденция у нас прослеживается и в части госпитализации людей COVID-19. Только за последнюю неделю ежедневное количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%», - отметила Ракова.
Вместе с тем, она добавила, что накопленный опыт в борьбе с коронавирусом позволяет держать ситуацию с распространением инфекции в Москве под контролем.
«Создан необходимый коечный фонд. Все клиники имеют необходимое медицинское оборудование, а также необходимые лекарственные препараты. В Москве создана уникальная система ПЦР-исследования, которая позволяет проводить около 70 тысяч исследований в сутки. А это позволяет быстро выявлять больных, обеспечивать их необходимое лечение и прерывать цепочку распространения коронавируса», - добавила заммэра Москвы.
При этом, власти Москвы пока рассчитывают на те санитарные меры, которые уже действуют в городе, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Ранее оперштаб по контролю за распространением COVID-19 сообщил, что в столице выявили более тысячи новых случаев заражения инфекцией за сутки впервые с конца июня.
Вместе с тем, в Москве приостановили работу несколько магазинов «Перекресток» и «Магнолия» из-за нарушений сотрудниками санитарных норм. В частности, их уличили в отказе от ношения масок и перчаток во время работы.
Как рассказал руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, закрыть пришлось 43 магазина. Он пояснил, что срок, на который приостанавливает свою работу тот или иной магазин, определяет суд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru