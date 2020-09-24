Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю увеличилось на 30%

За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня мы перешли психологический рубеж – более тысячи вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Негативная тенденция у нас прослеживается и в части госпитализации людей COVID-19. Только за последнюю неделю ежедневное количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%», - отметила Ракова.

Вместе с тем, она добавила, что накопленный опыт в борьбе с коронавирусом позволяет держать ситуацию с распространением инфекции в Москве под контролем.

«Создан необходимый коечный фонд. Все клиники имеют необходимое медицинское оборудование, а также необходимые лекарственные препараты. В Москве создана уникальная система ПЦР-исследования, которая позволяет проводить около 70 тысяч исследований в сутки. А это позволяет быстро выявлять больных, обеспечивать их необходимое лечение и прерывать цепочку распространения коронавируса», - добавила заммэра Москвы.

При этом, власти Москвы пока рассчитывают на те санитарные меры, которые уже действуют в городе, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Ранее оперштаб по контролю за распространением COVID-19 сообщил, что в столице выявили более тысячи новых случаев заражения инфекцией за сутки впервые с конца июня.