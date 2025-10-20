СМИ: Макрон встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился экс-французским лидером Никола Саркози. Об этом со ссылкой на источник пишет Le Figaro.
Саркози получил пять лет тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Отбывать тюремный срок, как предполагается, он начнёт 21 октября, пишет RT.
Собеседник Le Figaro утверждает, что встреча Макрона и Саркози тайно прошла в Елисейском дворце и продлилась более часа. Отмечается, что действующий президент Франции не стал комментаровать приговор суда, но указал, что главы государств после завершения мандата лишаются неприкосновенности.
Ранее Саркози признался, что не ожидал для себя реального тюремного срока по делу о финансировании его предвыборной кампании Ливией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
