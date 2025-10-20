Лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер в возрасте 55 лет
Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко (Diezel) умер в возрасте 55 лет. Об этом пишет издание «Общественное. Новости».
Как отмечает RT, причина смерти музыканта не уточняется. Участники коллектива пока не комментировали данную информацию. При этом на страницах Green Grey в соцсетях появилось фото со свечой.
Яценко основал группу Green Grey в 1993 году. Музыкальный коллектив первым на Украине смог заполучить награду MTV Europe Music Awards - в 2006 году. Еще одну награду они завоевали в 2009 году.
До 2023 года Green Grey выпускала песни и выступала на русском языке. В 2021 году вокруг группы произошел скандал из-за того, что офис Владимира Зеленского запретил коллективу выступать на концерте ко Дню независимости Украины с песнями на русском языке. Тогда Яценко заявлял, что русский язык целенаправленно уничтожают на Украине.
Ранее на 49-м году жизни умер бас-гитарист и сооснователь группы «Limp Bizkit» Сэм Риверс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как уберечь детей от вербовки в соцсетях
- Потом не оторвать: Врач призвала не давать сладкое детям до трех лет
- Лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер в возрасте 55 лет
- В Госдепе рассказали подробности телефонного разговора Рубио с Лавровым
- Психолог рассказала, как родителям пережить подростковый возраст ребенка
- Будут шифроваться: К чему приведет «пожизненное» за привлечение детей к диверсиям
- СМИ: Макрон встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму
- Шойгу анонсировал новый учебник географии
- Продюсер Reflex заявил, что его сын-музыкант отказывается от помощи звездных родителей
- В Госдуме предложили распространить онлайн-доставку лекарств на всю страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru