Лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер в возрасте 55 лет

Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко (Diezel) умер в возрасте 55 лет. Об этом пишет издание «Общественное. Новости».

Как отмечает RT, причина смерти музыканта не уточняется. Участники коллектива пока не комментировали данную информацию. При этом на страницах Green Grey в соцсетях появилось фото со свечой.

Умер сооснователь и гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли

Яценко основал группу Green Grey в 1993 году. Музыкальный коллектив первым на Украине смог заполучить награду MTV Europe Music Awards - в 2006 году. Еще одну награду они завоевали в 2009 году.

До 2023 года Green Grey выпускала песни и выступала на русском языке. В 2021 году вокруг группы произошел скандал из-за того, что офис Владимира Зеленского запретил коллективу выступать на концерте ко Дню независимости Украины с песнями на русском языке. Тогда Яценко заявлял, что русский язык целенаправленно уничтожают на Украине.

Ранее на 49-м году жизни умер бас-гитарист и сооснователь группы «Limp Bizkit» Сэм Риверс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:СмертьМузыкаМузыкантыРок-музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры