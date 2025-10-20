Лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер в возрасте 55 лет

Яценко основал группу Green Grey в 1993 году. Музыкальный коллектив первым на Украине смог заполучить награду MTV Europe Music Awards - в 2006 году. Еще одну награду они завоевали в 2009 году.

До 2023 года Green Grey выпускала песни и выступала на русском языке. В 2021 году вокруг группы произошел скандал из-за того, что офис Владимира Зеленского запретил коллективу выступать на концерте ко Дню независимости Украины с песнями на русском языке. Тогда Яценко заявлял, что русский язык целенаправленно уничтожают на Украине.

Ранее на 49-м году жизни умер бас-гитарист и сооснователь группы «Limp Bizkit» Сэм Риверс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

