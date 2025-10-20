До трех лет детям нельзя давать продукты с содержанием сахара, так как потом они будут отказываться от «нормальной» еды, заявила НСН врач-диетолог Марина Макиша.

Подростки в возрасте от 15 до 17 лет чаще страдают от ожирения на фоне переживаний перед ОГЭ и ЕГЭ, справляясь со стрессом с помощью вредной пищи. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова, передает ТАСС. Макиша назвала этапы формирования пищевых привычек у детей.