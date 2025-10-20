В Госдепе рассказали подробности телефонного разговора Рубио с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым указал на значимостьвзаимодействия между Москвой и Вашингтоном в целях достижения устойчивого украинского урегулирования. Об этом говорится в заявлении американского госдепартамента.

В ведомстве уточнили, что разговор был посвящён дальнейшим шагам после телефонной беседы российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся 16 октября, пишет RT.

«Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих контактов, как возможности для Москвы и Вашингтона продвинуться к прочному разрешению российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента США», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что перед его личной встречей с Путиным состоятся переговоры советников двух лидеров, Рубио возглавит американскую делегацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

